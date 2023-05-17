حزب "العمال البريطاني" يمهد لاستفتاء على البريكست

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يبدو ان نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في بريطانيا في الرابع من أيار فتحت شهية حزب العمال للانتقال بسرعة قصوى في تحضيره للانتخابات العامة المتوقع إجراؤها نهاية العام المقبل.وبعدما أصبح الحزب المعارض صاحب أكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية، بدأ الكشف عن بنود برنامجه السياسي الذي يخوض به الانتخابات المقبلة.ومن بين النقاط المعلنة والمثيرة للجدل، تعهّد حزب العمال بالسماح للمواطنين الأوروبيين الذين يمتلكون حق الإقامة الدائمة بالتصويت في الانتخابات العامة، إضافة إلى منح الفتية في سن 16 و17 حق التصويت أيضا.وحاليا، لا حديث في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية إلا عن خطة حزب العمال الجديدة، مما دفع حزب المحافظين الحاكم لاتهام منافسه بمحاولة إغراق صناديق الاقتراع بكتلة ناخبة أغلبها سيصوت لحزب العمال.تمهيد للعودة؟كان الابتعاد عمّا يسميه أنصار "البريكست" بالتبعية للاتحاد وتحقيق الاستقلال في السياسية من بين الأهداف الأساسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن قرار حزب العمال بقيادة كير ستارمر منح الأوروبيين المقيمين في البلاد منذ 10 سنوات وأكثر حق التصويت؛ يقلب المعادلة رأسا على عقب، ويجعل لهذه الكتلة المهمة دورا مهما في أي انتخابات قادمة.ويقول حزب المحافظين إن لهذا غرضين أساسيين:أولهما: توسيع قاعدة الناخبين من الفئات المرشّحة للتصويت لحزب العمال، وهما فئة الشباب والأوروبيون الذين يعدون حزب المحافظين مسؤولا عن "البريكست" (اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).أما الغرض الثاني فهو تهيئة الأجواء لإجراء استفتاء جديد حول العودة للاتحاد الأوروبي، خاصة أن المزاج العام بات يميل إلى أن فكرة الانسحاب كانت خطأ وأضرّت بمصالح بريطانيا.كتلة جديدة حاسمةوحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن عدد الأوروبيين الذين سيصبح لهم الحق في التصويت يفوق 3.4 ملايين أوروبي حاصلين حاليا على حق الإقامة الدائمة، إضافة إلى 2.6 مليون مواطن أوروبي سيلتحقون بهم قريبا؛ مما يعني 5 ملايين ناخب جديد، وهي كتلة مهمة من شأنها حسم أي انتخابات أو استفتاء قادم.وحسب المعطيات الرسمية، فإن المواطنين الأوروبيين يتركزون أساسا في المدن الكبرى، خاصة لندن وفي الجنوب البريطاني.أما بالنسبة للفتية في سن 16 و17 فيبلغ عددهم حاليا 1.4 مليون، وسيرفعون الكتلة الناخبة الحالية بأكثر من 8%.. (الجزيرة)