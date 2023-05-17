سوريا عادت أخيراً إلى جامعة الدول العربية.. ما التالي؟

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بعد أكثر من 11 عاما من قرار تعليق عضويتها، عادت سوريا أخيرًا إلى الحضن الإقليمي بعد أن اتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قرارًا بإعادة قبول الدولة التي مزقتها الحرب.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "تسارعت جهود التطبيع التي تدفعها الإمارات والسعودية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، في ظل فورة في النشاط الدبلوماسي. وكان قد شارك مسؤولون سوريون، يوم الإثنين، في أول حدث لهم في جامعة الدول العربية منذ عقد، استعدادا لقمة في جدة في المملكة العربية السعودية. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في الاجتماع "إنني ... أغتنم هذه الفرصة للترحيب بالجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية"."وتابع الموقع، "كانت التطورات مرضية للغاية بالنسبة للحكومة في دمشق، التي تخضع لعقوبات شديدة وتدير دولة منقسمة وفقيرة. وقال مسؤول سوري مطلع على محادثات التطبيع إنها بعثت أيضا بالأمل. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "عودة سوريا الرسمية إلى الحضن العربي تعززت ودعمت من خلال دفء العلاقات مع السعودية". وأشار المسؤول إلى أن الرياض كانت "عاملاً حاسماً" في القرار الأصلي بطرد سوريا. وأضاف: "هذا الحدث الرمزي ليس مجرد بداية أقوى لفترة من العلاقات السورية العربية، بل هو عودة سوريا إلى مكانها الصحيح في المنطقة". هذه رمزية لا يمكن إنكارها. لكن الاتفاق يأتي مع محاذير: الضغط على سوريا للتصدي لتهريب المخدرات والعمل من أجل عفو سياسي يمكن أن يساعد في إنهاء صراعها وتسهيل عودتها إلى المجتمع الدولي. وتبقى الأسئلة حول ما إذا كان السوريون سيشعرون بأي فوائد على المدى القصير والمتوسط".على أمل التحسنوبحسب الموقع، "تسبب الزلزالان المزدوجان اللذان ضربا تركيا في شباط في دمار كبير في شمال سوريا. وقدر البنك الدولي أن الكارثة تسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة 5.1 مليار دولار. ومع ذلك، فقد سرعت الزلازل بسرعة عملية التطبيع، حيث قدمت الدول العربية مساعدات وخلقت سابقة للمشاركة والاستثمار، يأمل العديد من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أن تستمر".الإصلاح سيستغرق بعض الوقتوبحسب الموقع، "حث رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية الموالية للحكومة على عدم المبالغة في الإعلان عن العودة إلى جامعة الدول العربية، بالنظر إلى أن إصلاح العلاقات بالكامل سيستغرق بعض الوقت. ونشر وضاح عبد ربه عبر حسابه على "فيسبوك": "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا تعني أن الحرب قد انتهت أو أن المليارات لإعادة الإعمار ستصل إلينا في غضون أسابيع. هذا انتصار سياسي للرئيس السوري بشار الأسد". وأضاف: "إنه تعدٍ على الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين سوريا وعدد من الدول العربية. إنها بداية نهاية الحرب وليس النهاية. يمكن لكل سوري أن يشعر بالتفاؤل بأن ما سيأتي هو الأفضل"."ورأى الموقع أنه "ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع العديد من الدول العربية. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قالت إنها تستأنف وجودها الدبلوماسي في سوريا على الفور ودعت الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في جدة في 19 أيار بمباركة الأمين العام للكتلة أحمد أبو الغيط، إلا أن البعض الآخر كان أكثر تحفظًا. قطر، وهي معارضة شديدة لإعادة قبول سوريا، رفضت التطبيع دون حل سياسي أوسع للصراع وامتنعت عن إرسال وزير خارجيتها إلى اجتماع الأسبوع الماضي بالكامل".وتابع الموقع، "كان موقف الولايات المتحدة قوياً بنفس القدر، حيث قال متحدث باسمها: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت"، مضيفًا أن العقوبات الأميركية ستظل سارية المفعول. في غضون ذلك، قالت المعارضة السورية إنه تم تهميشها بالكامل. وقال بدر جاموس، المعارض السوري البارز: "إنها صدمة للشعب السوري الذي يكافح من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة. لم تتم استشارتنا في هذا الشأن، ويبدو أنه تجاهل واضح لمطالب الشعب السوري"."قضية المخدراتوبحسب الموقع، "كانت إحدى القضايا المركزية التي نوقشت في اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية هي تجارة المخدرات في سوريا - على وجه الخصوص، الكبتاغون السيئ السمعة، والذي تم تصديره في السنوات الأخيرة إلى البلدان المجاورة. وتم تشكيل لجنة من المملكة العربية السعودية وجيران سوريا لبنان والأردن والعراق لمتابعة تنفيذ النقاط الرئيسية المتفق عليها لعودة سوريا، بما في ذلك العفو، وتسهيل عودة النازحين وإنهاء تهريب المخدرات وكبح جماح داعمي الأسد روسيا وإيران. بالنسبة لدول الجوار مثل الأردن، تعتبر قضية تجارة المخدرات عبر الحدود ذات أهمية حيوية. وتأتي إعادة قبول سوريا في أعقاب مبادرة أردنية ترسم خارطة طريق لإنهاء الصراع في سوريا".وتابع الموقع، "لقد وعدت سوريا بالتعاون مع عمان لتحديد وتوقيف تهريب المخدرات، على الرغم من أن الأشخاص المقربين من الحكومة السورية متهمون بالوقوف وراء تجارة الكبتاغون المربحة للغاية. وعوقب المسؤولون السوريون وأقارب الأسد بسبب المخدرات، رغم أنهم نفوا أي تورط لهم. وبالمثل، لدى المملكة العربية السعودية رغبة كبيرة في إنهاء تدفقات الكبتاغون. وبحسب ما ورد، عرضت الرياض على سوريا 4 مليارات دولار لتعويض خسارة الأرباح من التجارة، رغم أنها تنفي ذلك. وبغض النظر، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حريص على وضع حد لعدم الاستقرار على حدود مملكته وتمهيد الطريق للازدهار، حسبما قال كمال علم، زميل بارز غير مقيم في المجلس الأطلسي".وأضاف الموقع، "قال علم في حديث للموقع إن بن سلمان يريد "صفر مشاكل" على حدوده والتي يمكن أن تعطل خطط حملته للتنويع الاقتصادي في رؤية 2030. وأضاف: "يريد أن يشهد كل من لبنان والعراق حالة استقرار، فحتى لو كانت الدولة السورية ضعيفة، فإن الأسد وشبكته لديهم القدرة على السيطرة على لبنان والتأثير على العراق تماماً كما فعل بعد أن كسر الملك السعودي السابق عبد الله الجليد بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري". وختم بالقول: "لذلك مع دمشق، يحصل السعوديون على أكثر بكثير من مجرد سوريا. إنهم يحصلون على صفقة إقليمية"."