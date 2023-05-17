مشاهد مروعة من قلب أحد الأبنية المُنهارة.. قائد فاغنر فوق جثة "سنلفها بعلم ونرسلها" (فيديو)

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ظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الروسية، إلى جانب جثة هامدة، ملقاة أرضا بين الأنقاض، في مشاهد مروعة من قلب أحد الأبنية المنهارة في مدينة باخموت بالشرق الأوكراني.وأعلن بريغوجين في المقطع المصور الذي نشره مدونون روس أمس الثلاثاء مقتل متطوع أميركي يعمل مع القوات الأوكرانية.عاري الصدروظهر قائد فاغنر في الفيديو القصير وهو يتجول مع رجاله ليلا بينما يسمع دوي انفجارات مكتومة حوله من دون تحديد المكان أو الزمن الدقيق للمشهد. وقال بنبرة رسمية وساخرة في الوقت عينه، وهو يقف بجانب جثة الجندي الملقى على ظهره عاري الصدر ومصاب بجرح في بطنه "جاء لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة الأميركية".كما عرض في الظلام ما يبدو أنها الوثائق الشخصية للقتيل، قائلاً "سنعيده إلى الولايات المتحدة، وسنضعه في نعش ملفوفا بالعلم الأميركي" حسب ما أفادت فرانس برس.ذلك، قدم احترامه للضحية لأنه "لم يمت في فراش جده بل في الحرب"، وفق تعبيره.