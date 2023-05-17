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عربي-دولي
مشاهد مروعة من قلب أحد الأبنية المُنهارة.. قائد فاغنر فوق جثة "سنلفها بعلم ونرسلها" (فيديو)
Lebanon 24
17-05-2023
|
04:00
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ظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الروسية، إلى جانب جثة هامدة، ملقاة أرضا بين الأنقاض، في مشاهد مروعة من قلب أحد الأبنية المنهارة في مدينة باخموت بالشرق الأوكراني.
وأعلن بريغوجين في المقطع المصور الذي نشره مدونون روس أمس الثلاثاء مقتل متطوع أميركي يعمل مع القوات الأوكرانية.
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عاري الصدر
وظهر قائد فاغنر في الفيديو القصير وهو يتجول مع رجاله ليلا بينما يسمع دوي انفجارات مكتومة حوله من دون تحديد المكان أو الزمن الدقيق للمشهد. وقال بنبرة رسمية وساخرة في الوقت عينه، وهو يقف بجانب جثة الجندي الملقى على ظهره عاري الصدر ومصاب بجرح في بطنه "جاء لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة الأميركية".
كما عرض في الظلام ما يبدو أنها الوثائق الشخصية للقتيل، قائلاً "سنعيده إلى الولايات المتحدة، وسنضعه في نعش ملفوفا بالعلم الأميركي" حسب ما أفادت فرانس برس.
ذلك، قدم احترامه للضحية لأنه "لم يمت في فراش جده بل في الحرب"، وفق تعبيره.
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سخر من واشنطن بوست
وفي رسالة نشرها لاحقا مكتبه الإعلامي مساء أمس، أكد بريغوجين أنه سيسلم الجثة بالتأكيد إلى السلطات الأميركية. وأضاف ساخرا "سأفعل ذلك بشكل خاص من أجل صحيفة واشنطن بوست" وذلك بعد أيام من إعلان الصحيفة الأميركية اليومية أنه عرض على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات للجيش الروسي مقابل انسحاب قوات كييف من باخموت!(العربية)
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