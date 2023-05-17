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عربي-دولي

3 سنوات.. حكم جديد بحق ساركوزي

Lebanon 24
17-05-2023 | 03:31
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خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء.

وأيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية فساد.
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كما أيدت المحكمة منعا مؤقتا لساركوزي من شغل وظائف عامة.
كذلك أيدت المحكمة الفرنسية حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وأضافت المحكمة في قرارها أن الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن.
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