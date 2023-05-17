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عربي-دولي

فيديو ينتشر.. مدرس يهين طالبة ويشعل زوبعة!

Lebanon 24
17-05-2023 | 04:30
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أقدم مدرس على إهانة طالبة في أحد المعاهد الخاصة بالعراق، في مشاهد استفزت العديد من العراقيين خلال الساعات الماضية.

وأشعل الفيديو الذي صورته إحدى الطالبات المتواجدات بالدرس وانتشر بكثرة على مواقع التواصل، موجة غضب واسعة، وسط مطالبات بمعاقبة المعلم حتى يفهم الجميع أن مهنة التعليم هي رسالة أخلاقية قبل التعليم على حد قولهم.
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مهلة 48 ساعة
من جانبه، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الواقعة التي قام بها أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الإعدادي بإهانة الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي.

كما أكد أنه "لن يسمح لأي أحد المساس بالطلبة مهما كانت الأسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الإنسانية والأخلاقية التي تحملها، وأن من يتورط بمثل هذه الأفعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها.

ووجه الجبوري بغلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية ومبادئ شرف المهنة التعليمية.

من جانبها ذكرت الوزارة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء أنها ستحقق في الفيديو هذا الذي بين "طريقة تعامل أحد المدرسين بطريقة بعيدة عن السمات التربوية". وأضافت أن لجنة تحقيق شكلت بشكل عاجل برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الأعضاء القانونيين، وأعطيت مهلة ٤٨ ساعة لإعلان النتائج والإجراءات القانونية المتخذة بحق المدرس.(العربية)


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