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عربي-دولي

مع استمرار الصراع: تحذير أممي.. "الوضع في السودان يتحول لأزمة إقليمية"!

Lebanon 24
17-05-2023 | 03:53
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يتواصل الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وارتفعت احتياجات البلاد للمساعدات، لا سيما مع تدفق اللاجئين وتوافد النازحين من مناطق الاشتباكات.

وفي هذا الإطار، توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد الفارين من البلاد مليون لاجئ خلال هذا العام، وأعلنت أن هناك حاجة إلى 3.03 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى الناس في البلاد الذي مزقته الصراعات.
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وأكد مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كما حذر من أن الوضع في البلاد يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة.

ملايين للاجئين

وفي مراجعة لخطة الاستجابة التي صدرت بعد اندلاع الصراع الدموي قالت الأمم المتحدة إن 2.56 مليار دولار ستكون مطلوبة الآن لتقديم المساعدة داخل البلاد، في ارتفاع من 1.75 مليار دولار التي كانت مقدرة قبل بضعة أشهر فقط .

بينما ستكون هناك حاجة إلى 470.4 مليون دولار أخرى لمساعدة أولئك الذين فروا من البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

يشار إلى أن القتال الذي انطلق في 15 نيسان بين القوتين العسكريتين الأكبر في السودان، خلف أكثر من خمسة آلاف مصاب.( العربية)


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