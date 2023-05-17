بولندا دعت سراً كييف لوقف الحرب.. صحافي أميركي يكشف

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يبدو أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة بولندا دعت الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سراً لوقف النزاع في أوكرانيا، على الرغم من دعمها السخي لأوكرانيا.هذا ما كشفه الصحافي الأميركي الشهير سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن أن بولندا ومجموعة من الدول الأوروبية دعت سراً الرئيس الأوكراني لإيجاد طريقة لإنهاء النزاع.كما أضاف عبر موقعه الالكتروني "substack" أن هذه المجموعة حثت زيلينسكي بهدوء على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو عبر الاستقالة، إذا لزم الأمر والسماح ببدء عملية إعادة بناء أمته".وتابع معتبرا أن زيلينسكي لم يتزحزح بحسب بيانات داخل وكالة الاستخبارات المركزية، لكنه بدأ يفقد الدعم الخاص من جيرانه".كما أشار إلى أن هذه المجموعة تضم دول البلطيق وأوروبا الشرقية، ولاسيما المجر ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.وكانت وارسو حليفاً رئيسيا في دعم كييف، وعادة ما تكون في أول الدول التي تضغط من أجل إمداد جارتها أوكرانيا بالأسلحة.دبابات ليوبارد 2كما أنها أول دولة تعهدت بتقديم دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، وقدمت طائرات ميغ 29 المقاتلة، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لدعم القوات الجوية الأوكرانية.إلا أن العلاقة بين البلدين شهدت توتراً طفيفاً على خلفية الاحتجاجات بسبب الحبوب الأوكرانية، التي يرى البولنديون أنها تخفض سعر الحبوب المحلية في السوق، ويجادل المزارعون بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة لهم.(العربية)