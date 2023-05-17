كيف أنقذ أوباما زواجه؟

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قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن الخروج من البيت الأبيض ساعد في إنقاذ وتعزيز زواجه من ميشيل أوباما.ويأتي تصريح أوباما بعد أن كشفت السيدة الأولى السابقة أنها لم تكن تستطيع تحمل زوجها لمدة 10 سنوات تقريبا.وفي مقابلة تلفزيونية، سئل أوباما عن هذا التصريح، فرد قائلا: "من المؤكد أن الخروج من البيت الأبيض والحصول على مزيد من الوقت معها يساعد بالتأكيد"، مشيرا إلى أن ابنتيه ماليا وساشا كبرتا وساعدتا على إنقاذ زواجه.وأكد أن ابنتيه كانتا "أول وثاني وثالث ورابع" أولوياته، مضيفا: "لم أكن منخرطا بدوري كأب بشكل كامل. درجة التوتر بالنسبة لها كانت كبيرة جدا، ليست فقط لمعرفتها بأننا نتعرض للنقد في هذه البيئة الغريبة، بل لأننا كنا أيضا نقوم بتربية ابنتينا في وضع غير طبيعي".وأشار إلى أنه "بعد أن كبرتا وأصبحتا في وضع جيد، أصبحت أكثر تسامحا مع كل عيوبي"، كاشفا أن زوجته قالت له: "بالنظر إلى الوراء، لقد أبليت جيدا كأب. وإذا نجحت في هذا الاختبار، فسوف أغفر معظم نقاط الضعف الأخرى". (روسيا اليوم)