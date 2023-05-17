Advertisement

عربي-دولي

هل تنجح وساطة إفريقيا في حلّ الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1067826-638199232365209411.jpg
Doc-P-1067826-638199232365209411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق مساعد وزير الخارجية المصرية السابق السفير حسين هريدي، على إعلان جنوب إفريقيا بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

وقال هريدي إن القارة الأفريقية تتعرض لضغوط أميركية وأوروبية شديدة وخصوصا جنوب إفريقيا من أجل الانحياز للمواقف الغربية تجاه روسيا، في إطار السياسات الغربية المتشددة حيالها، ولكن إفريقيا أعلنت أنها لن تتخذ مثل هذه المواقف.
Advertisement

وشدد على أن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تعكس رغبة إفريقية على أعلى مستوى ببث رسالة إلى العالم بأن إفريقيا مهتمة بالسلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن بعيدا عن الاستراتيجيات والسياسات الغربية معربا في الوقت نفسه عن توقعه بأن فرص نجاح تلك المبادرة ضئيلة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية إبراهيم الشويمي أن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تحمل أهمية كبيرة في إحداث حلحلة لهذا الصراع.

وأوضح أن استمرار القتال أمر يضر بكافة دول العالم ومن بينها الدول الإفريقية، مشيدا بموافقة موسكو وكييف على تلك المبادرة.

وأضاف أن المبادرة الأفريقية قد تحمل أفكارا لحل الأزمة، مشيرا إلى المبادرة الصينية لحل الأزمة.

وأوضح أنه بعيدا عن نجاح تلك المبادرة من عدمه فأنها تعد بمثابة فكرة جيدة للغاية أن تطرح مبادرة أفريقية حتى وإن لم تنجح، مشيرا إلى أن المحاولة في حد ذاتها تضع أفريقيا كأحد أسباب حل النزاعات الدولية، ولكن الأمر ليس بالسهل. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:54 | 2023-05-17
10:38 | 2023-05-17
10:30 | 2023-05-17
10:18 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website