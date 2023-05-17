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عربي-دولي

أعطاه "الضوء الأخضر".. زعيم كوريا الشمالية يتفقد أول قمر صناعي للتجسس العسكري

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:13
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تفقّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أول قمر صناعي للتجسس العسكري في بلاده، وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق "خطة العمل المستقبلية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع، أمس الثلاثاء، مع اللجنة غير الدائمة المكلفة بالإعداد لإطلاق القمر الصناعي قبل أن يتفقده.
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وفي منتصف نيسان، أعلن زعيم كوريا الشمالية أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه، وذلك بعد أسبوع على تأكيد بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخها البالستي الجديد العابر للقارات.

ويعمل القمر بالوقود الصلب، ويُمثل خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج التسلح الكوري الشمالي، في وقت يرى محللون أن هناك ارتباطا تقنيا كبيرا بين تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق الفضائي.
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