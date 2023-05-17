الانتخابات الأوروبية.. متى موعدها؟

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حدد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موعد الانتخابات الأوروبية المقبلة بين 6 و9 حزيران، كما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد.ويفترض أن يصادق مجلس الوزراء الأوروبي رسمياً، الاثنين، على هذا القرار.ويجرى انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام، الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).