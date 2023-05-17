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الانتخابات الأوروبية.. متى موعدها؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:24
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حدد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موعد الانتخابات الأوروبية المقبلة بين 6 و9 حزيران، كما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد.

ويفترض أن يصادق مجلس الوزراء الأوروبي رسمياً، الاثنين، على هذا القرار.
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ويجرى انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام، الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).
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