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موسكو تجمّد الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:43
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أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن روسيا جمّدت في أواخر نيسان، الحسابات المصرفية التابعة لسفارة هلسنكي في موسكو ولقنصليتها في سان بطرسبرغ.

وقال هافيستو خلال مؤتمر صحافي "حسابات البعثات الفنلندية مجمّدة ولا يمكن استخدامها في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أن فنلندا تتواصل مع السلطات الروسية في هذا الصدد.
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