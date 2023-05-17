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عربي-دولي

رئيس "غوغل" السابق: الذكاء الاصطناعي قد يكون سلاحًا في الحروب

Lebanon 24
17-05-2023 | 09:00
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تحدث الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، إريك شميدت، حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح حرب.

وقال شميدت إن "الحرب النووية مروعة وأي نوع من مواجهة نووية على صعيد واسع ستدمر العالم كما نعرفه"، قبل أن يتطرق إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي قائلًا: "يمكنكم أيضًا تخيل سيناريو تقولون فيه أريد قتل مليون شخص، أرني طريقة بيولوجية للقيام بالأمر"، في إشارة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي انتشرت مؤخرًا.
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وأكد شميدت أن "هذه المخاطر التي يجب علينا التأكد من عدم حدوثها. علينا أن نضع الحواجز"، مضيفًا: "يعمل الناس على هذه المشاكل لكننا لا نفهم الحلول بشكل تام بعد"، على حد تعبيره. (سي ان ان)

عربي-دولي

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