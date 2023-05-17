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عربي-دولي

​هل تُستأنف مفاوضات النووي الإيرانيّ قريباً؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:55
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قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الإيراني "من المحتمل استئناف مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قريباً".

وأضاف: "وفقا لسلسلة الرسائل التي وصلتنا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من المحتمل استئناف المحادثات".
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ورأى أن "واشنطن تتطلع لتحصيل أكبر عدد من النقاط من الاتفاق النووي على حساب بلادنا".

وختم قائلا: "يجب أن يعلموا أن موقف إيران واستراتيجيتها في خطة العمل المشتركة ثابتان، ومن المهم بالنسبة لنا الوصول إلى توقيع الاتفاق والرفع الكامل للعقوبات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. (العربية)
 
 
 

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