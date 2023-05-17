​هل تُستأنف مفاوضات النووي الإيرانيّ قريباً؟

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قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الإيراني "من المحتمل استئناف مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قريباً".وأضاف: "وفقا لسلسلة الرسائل التي وصلتنا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من المحتمل استئناف المحادثات".ورأى أن "واشنطن تتطلع لتحصيل أكبر عدد من النقاط من الاتفاق النووي على حساب بلادنا".وختم قائلا: "يجب أن يعلموا أن موقف إيران واستراتيجيتها في خطة العمل المشتركة ثابتان، ومن المهم بالنسبة لنا الوصول إلى توقيع الاتفاق والرفع الكامل للعقوبات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. (العربية)