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عربي-دولي

كيف علّق الكرملين على دعوة الدول لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 07:18
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف آخذ في الازدياد، وتلك حقيقة نراها على أرض الواقع.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على تقرير بشأن دعوة مزعومة لمجموعة من البلدان، بما في ذلك بولندا، لإنهاء الصراع، حيث تابع: "لا أعرف كيفية تناول بيانات هذا الصحفي. ما ندركه هو الحقائق الملموسة، ونحن نرى تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا الآخذ في الازدياد، كما نرى تزايدا في مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة التي يتم توريدها".
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وكان الصحافي الأميركي سيمور هيرش قد كتب في موقعه على شبكة الإنترنت بأن مجموعة من الدول بقيادة بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع في البلاد حتى على حساب استقالته، إلا أنه "لا يتزحزح"، وبدأ في "فقدان الدعم بين جيرانه".
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