بوتين ورئيسي يشهدان توقيع اتفاق إنشاء خط للسكك الحديد

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الفيديو توقيع اتفاق لتمويل وإنشاء خط للسكك الحديد في إيران لتسهيل التجارة الإقليمية.



ويُنظر إلى خط السكك الحديد بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط مهم في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي يربط الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر.

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