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عربي-دولي

هل سيتناول البيان الختامي للقمة العربية إيران و"حزب الله"؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:44
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ البيان الختامي للقمة العربية لن يُشير الى اعتداءات إيران، ولن يصف حزب الله بـ"الإرهابيّ".
 
 
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القمة العربية

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