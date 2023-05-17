Advertisement

عربي-دولي

بعد 100 يوم... ماذا حلّ بمتضرري الزلزال الكبير؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1067906-638199378635609676.jpg
Doc-P-1067906-638199378635609676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
100 يوم مضت على أحداث الزلزال الكبير، شرخ كبير ضرب أقطاب الأرض في كل من سوريا وتركيا، وخلف وراءه آلاف الضحايا القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمليارات من الخسائر المادية.

وبعد مائة يوم هناك عدة أسئلة تفرض نفسها. ما مصيرُ من تشرد؟ هل نجح العالم في التعاضد لكبح خسائر ذلك الزلزال؟ وأين وصلت جهودُ المنظمات الأممية؟
Advertisement

هل تذكرون هذه الصرخات؟ هل تذكرون تلك الساعات الطويلة؟ رجل يبحث عما تبقى من عائلته، وآخر يمسك يد ابنته، وطفلة تعطي العالم درسا في الشجاعة والحب؟

عائلات وأعداد هائلة يفترشون الأرض الباردة ويلتحفون الأجواء الممطرة والمثلجة فأين هم جميعا بعد مائة يوم عن الزلزال الكبير الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا؟

فعلى الرغم من كل المساعدات والتبرعات التي تلت الكارثة، إلا أن شائعات عدم توزيعها العادل على نازحي الزلزال، سواء في تركيا أو سوريا، فاحت رائحتها منذ الأيام الأولى للكارثة.

أنباء عن بيع خيام النازحين في تركيا ومقاطع مصورة في سوريا تكشف نقص الغذاء وشح الدواء.

ومددت سوريا منذ أيام قليلة إيصال المساعدات الإنسانية للشمال السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية وذلك بناء على طلب من الأمم المتحدة.

وفي تركيا، أطلقت الوعود ببناء 200 ألف مسكن لمتضرري الزلزال لكنهم لا يزالون يفترشون الخيم.
ويقول الكاتب الصحفي هشام غوناي من اسطنبول، إنّ "الوضع مأسوي في مناطق الزلزال، لا يزال المتضررون من الكارثة يعيشون في الخيم".
ويضيف: "موجات المطر والغبار والوحل تزيد من معانات الناس هناك".
ويقول إنّ "هناك نقصا في المعدادت الطبية"، ويتابع: "هناك نقص في آلية توزيع المساعادات وهناك تدافع يشهده المتضرر يوميا".
ويقول: "موضوع الزلازل طرح وبقوة في أجندة الانتخابات وكانت هناك دعاية كبيرة على أن الحكومة ساعدت المتضررين".
وعن الوعود التي قدمتها الحكومة بتسليم بيوت في خلال سنة، يقول إنّ "رفع الأنقاض لوحده ربما يأخذ سنة، لذا هذه الوعود إنتخابية فقط". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:54 | 2023-05-17
10:38 | 2023-05-17
10:30 | 2023-05-17
10:18 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website