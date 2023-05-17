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عربي-دولي

هل يحضر الأسد قمة جدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2023 | 09:51
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على رغم كل ما يشاع  عن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية ربطا بالترتيبات التي أنجزت،  فإن مصادر سورية رجحت عدم مشاركة الأسد في القمة، ومرد ذلك الاعتراض القطري والكويتي، على أن  يتم الاستعاضة عن ذلك بقمة ستجمع الاسد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما سيشارك الوفد السوري برئاسة الوزير فيصل المقداد في القمة. 
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وتقول  المصادر: هذه هي الاجواء في سوريا حتى الساعة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الجزم بما ستؤول اليه الأمور في الساعات المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

عربي-دولي

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