كليتشدار أوغلو يغازل أوغان: سنُعيد اللاجئين إلى أوطانهم

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قبل 11 يوماً من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 أيار، خاطب كليتشدار أوغلو المواطنين الأتراك داعياً إلى إرجاع 10 ملايين لاجئ، في غزل مباشر لسنان أوغان المرشّح القومي المتشدد.ووعد كليتشدار أوغلو بأنه سيعيد 10 ملايين لاجئ، قائلاً "لم نجد هذا الوطن في الشوارع. لن نترك وطننا لهذه العقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ إلينا اليوم".وأضاف: "قلنا إن الحدود شرف. لن نترك وطننا لأولئك العاجزين عن حماية شرفنا، والذين يرون هذا الطوفان من الأشخاص غير النظاميين، والذي سيزيد عددهم غداً من 10 ملايين إلى 30 مليوناً، في إشارة إلى اللاجئين.كذلك قال في مقطع فيديو "لن نترك وطننا لزعيم عالمي مزيف، كان الرئيس المشارك مشروع الشرق الوسط الكبير حتى يوم أمس، وهو الآن تحت سيطرة روسيا، التي يقف بابها ويديه على الأريكة".وتابع منتقداً أردوغان، "لن نترك وطننا لهذه العقلية التي أمرت الجنود بالتوقف صباح الزلزال خوفاً، فيما فقد عشرات الآلاف من المواطنين أرواحهم في الزلزال، وهم يبيعون الدماء ويبيعون الخيام بينما كان الناس ينتظرون المساعدة تحت الأنقاض". (العربية)