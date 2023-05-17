Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا: لا نمتلك القدرة للمشاركة في تحالف توريد مقاتلات لكييف

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1067921-638199408158085622.png
Doc-P-1067921-638199408158085622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بلاده لا تمتلك معدات عسكرية وقدرات للمشاركة في تحالف لندن لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

وقال بيستوريوس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بن والاس في برلين: "لا يمكننا لعب دور نشيط في مثل هذا التحالف، لأنه ليس لدينا فرص للتدريب ولا كفاءات ولا طائرات".
Advertisement

وتعتزم لندن بناء "تحالف دولي" من أجل مساعدة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات أميركية الصنع من طراز إف-16، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، أمس الثلاثاء بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في إيسلندا، على "العمل معاً من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية بدءاً بالتدريب ووصولاً إلى تسليم مقاتلات أف-16".

كما أشار إلى أن سوناك "جدّد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن رئيسي الوزراء "اتّفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:54 | 2023-05-17
10:38 | 2023-05-17
10:30 | 2023-05-17
10:17 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website