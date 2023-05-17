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عمران خان: الشرطة تحاصر منزلي واعتقالي وشيك

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:30
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الأربعاء أن الشرطة حاصرت منزله وأن اعتقاله أمر وشيك. (العربية)
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