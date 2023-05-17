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إقتصاد

التضخم يتسارع في منطقة اليورو

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:30
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تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، بحسب بيانات نهائية، إلى 7% في نيسان الماضي من 6.9% في الشهر الذي قبله، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وتوافقت النتيجة النهائية مع التقديرات الأولية، وللمقارنة كان المؤشر لمنطقة اليورو في نفس الشهر من العام السابق عند مستوى 7.4%.
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وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنيسان الماضي بنسبة 0.6% فيما أظهرت التقديرات الأولية زيادة بنسبة 0.7%.

وتم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في نيسان الماضي في هنغاريا 24.5%، ولاتفيا 15% وجمهورية التشيك 14.3%، والأدنى في لوكسمبورغ 2.7% وبلجيكا 3.3% وإسبانيا 3.8%.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها لعام 2023 للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى 1.1%، متوقعة ارتفاع التضخم في المنطقة بنسبة 5.8%. (روسيا اليوم)

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