التضخم يتسارع في منطقة اليورو

Advertisement

تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، بحسب بيانات نهائية، إلى 7% في نيسان الماضي من 6.9% في الشهر الذي قبله، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".وتوافقت النتيجة النهائية مع التقديرات الأولية، وللمقارنة كان المؤشر لمنطقة اليورو في نفس الشهر من العام السابق عند مستوى 7.4%.وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنيسان الماضي بنسبة 0.6% فيما أظهرت التقديرات الأولية زيادة بنسبة 0.7%.وتم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في نيسان الماضي في هنغاريا 24.5%، ولاتفيا 15% وجمهورية التشيك 14.3%، والأدنى في لوكسمبورغ 2.7% وبلجيكا 3.3% وإسبانيا 3.8%.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها لعام 2023 للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى 1.1%، متوقعة ارتفاع التضخم في المنطقة بنسبة 5.8%. (روسيا اليوم)