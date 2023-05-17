لافروف: هكذا قد تنتهي الأزمة في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة إليها.

وأضاف لافروف: "تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد الذي دام عشرين عاما".

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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "تسارغراد" التلفزيونية: "أتمنى أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور العلاقات مع الهيمنة، الذي يريد أن يفرض نفسه على الجميع بهذه الصفة".

وأجاب لافروف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، بشأن ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي بهذا أيضًا: "لا أستبعد ذلك".

وأضاف: "المحللون السياسين يكتبون كثيرًا عن هذا. يتوقعون أن يستمر كل هذا ما دام الأميركيون في حاجة إليه. سيكون هؤلاء الأشخاص في السلطة طالما أنهم بحاجة إليهم". (سبوتنيك)