قال متحدث باسم الأمير البريطاني هاري، اليوم الأربعاء، إن الأمير وزوجته ميغان تعرضا "لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية" وشارك فيها مصورون متطفلون.



ووقعت المطاردة بعد أن حضر هاري وميغان حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك أمس الثلاثاء.

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