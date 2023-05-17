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عربي-دولي

تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:54
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وافقت على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.

كما شددت الوزارة، على ضرورة حل المشاكل في أداء صفقة الحبوب، في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الصفقة بكامل شروطها. (روسيا اليوم)
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