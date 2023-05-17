بشأن تسهيل عودة اللاجئين.. هذا ما قاله معاون وزير الخارجية السوري

أكد معاون وزير الخارجية السوري ايمن سوسان أن "الدولة السورية اتخذت الكثير من الاجراءات من اجل تسهيل عودة اللاجئين وتوفير السبل لعودتهم الى سوريا".

وفي حديث لـ"الجديد"، قال سوسان: "العلاقات يجب ان تكون طبيعية بين كل الدول العربية وليس فقط بين سوريا والسعودية، لأن هذا هو السبيل الوحيد من اجل تحصين الموقف العربي وان يكون لدينا جامعة عربية فاعلة".

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وتابع قائلاً: "كافة الشرور التي طالت امتنا خلال الـ12 سنة الماضية كان السبب فيها هو الواقع العربي السيئ"، مضيفاً أنه "عندما يكون لدينا علاقات عربية متينة فان ذلك سيشكل حاجزا امام التدخلات الخارجية".