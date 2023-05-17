بايدن: سيكون الأمر كارثيا إذا لم تستطع الولايات المتحدة سداد ديونها

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن ثقته من أنه سيتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لرفع سقف الدين القومي وعدم السماح بالتخلف عن السداد، مشيرا إلى أن التخلف عن السداد سيكون كارثيا للبلاد.

ووصف بايدن الوضع المحتمل بالتخلف عن السداد، بـ "الكارثة"، مؤكدا "لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها في حال لم يتم رفع سقف الدين القومي، قادة الكونغرس على علم بأن التخلف عن سداد الديون سيكون أمرا كارثيا للاقتصاد والشعب الأميركي".



وأكد بايدن أن المحادثات الأميركية الافتراضية ستستمر حتى يتم التوصل إلى حل. (روسيا اليوم)