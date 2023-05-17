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عربي-دولي

المقداد عقب اجتماعه مع بن فرحان: نسير نحو التقدم

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:30
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

واليوم الأربعاء، عقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لقاء ثنائيا، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.
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وفي تصريح عقب الاجتماع، قال المقداد: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

وأضاف المقداد: "ناقشنا كل القضايا منها التحضيرات للقمة العربية ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا سوريا والسعودية".

وتابع المقداد: "ناقشنا أيضا موضوع افتتاح السفارات، وستقدم سوريا التسهيلات اللازمة لافتتاح السفارة السعودية في أقرب وقت ،كما ستقدم المملكة كل الدعم الممكن لافتتاح السفارة والبعثة السورية في الرياض وجدة بأقصى سرعة ممكنة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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