Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: موسكو سترد على محاولة واشنطن تجنيد بعض الروس عبر تطبيق "تيليغرام"

Lebanon 24
17-05-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1067968-638199482739678376.jpg
Doc-P-1067968-638199482739678376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن النشاط الخبيث لضباط المخابرات الأميركية في الجزء الروسي من الإنترنت لن يمر دون رد، وواشنطن تعلم أن رد موسكو لا بد قادم. 

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية يوم الأربعاء "مثل هذا النشاط الخبيث، بما في ذلك توزيع المواد التحريضية، لن يبقى دون رد فعال ومناسب. إنهم يعلمون أن ردنا قادم".
Advertisement

وشددت الدبلوماسية الروسية، على أن هذه الإجراءات تشير إلى مستوى هروب الفكر في الولايات المتحدة وهي مؤشر على نشاط متزايد بشكل حاد على هذا المسار للدولة، وهو أمر غير ودي.

وأشارت زاخاروفا: "إطلاق هذا المورد الرائع بين علامتي اقتباس، هو معرفة وكالة التجسس الأمريكية. قرأت الكثير عنها، لكن أعتقد أنني رأيت هذا في الأفلام فقط.. إنه مضحك، إنه نوع من السيرك كما تعلمون ، أو السيرك الرقمي، الساخر أو شيء من هذا القبيل، لا يمكنني التعليق عليه إلا بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق أفيد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنشأت قناة على تطبيق "تيليغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو دعائيا باللغة الروسية. وأرفقت مع الفيديو أن وكالة المخابرات المركزية مهتمة بالمعلومات، على وجه الخصوص، حول "الاقتصاد أو القيادة العليا" لروسيا.

وفي منشور آخر، كتبت وكالة المخابرات الأمريكية أنه "للمرة الأولى، تقوم بتأسيس وجود على تيليغرام، للاتصال بمن يشعرون بأنهم مضطرون للتفاعل مع وكالة المخابرات المركزية".

ووفقا لشبكة CNN، قال مسؤولو وكالة المخابرات المركزية المشاركون في هذا المشروع إنهم يريدون الحصول من الروس على "معلومات تحتاجها الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)    

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2023-05-17
20:00 | 2023-05-17
19:20 | 2023-05-17
19:00 | 2023-05-17
18:12 | 2023-05-17
17:58 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website