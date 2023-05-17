22
o
بيروت
25
o
طرابلس
6
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سلطنة عمان تكشف من يمثلها خلال أعمال القمة العربية في جدة
Lebanon 24
17-05-2023
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترأس وفد سلطنة عمان خلال أعمال القمة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد.
وأفادت صحيفة "أثير" العُمانية، أنه بناء على توجيه السلطان هيثم بن طارق، سيتوجه نائب الوزير أسعد بن طارق آل سعيد إلى السعودية غدا الخميس، للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32.
Advertisement
ووفقا للصحيفة، سيرافق آل سعيد وفد رسمي سيضم كلا من وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، ووزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، والمندوب العُماني لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي، والسفير العُماني لدى الرياض فيصل بن تركي آل سعيد، ومستشارين في مكتب السلطان. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
17/05/2023 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
01:17 | 2023-05-17
17/05/2023 01:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
03:00 | 2023-05-17
17/05/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:01 | 2023-05-17
تحدي إعادة اعمار سوريا في قمة جدة.. الكتلة الصينية الاقوى ثم الدول الخليجية
20:00 | 2023-05-17
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب غواتيمالا
19:20 | 2023-05-17
مقتل عسكري أرميني بعد قصف شنّته أذربيجان
19:00 | 2023-05-17
كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة
18:12 | 2023-05-17
شكوك تحيط بجثث لاجئين أفارقة على الحدود بين تونس والجزائر
17:58 | 2023-05-17
الرئيس التركي من يختاره سنان أوغان
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 04:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
18/05/2023 04:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
18/05/2023 04:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact