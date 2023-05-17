فيصل بن فرحان: نحث طرفي النزاع في السودان على الحوار

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، على أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان، مشدداً على بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق.

كما قال خلال اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان "نحث طرفي النزاع على الحوار شكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه".



واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه وزير خارجية مصر سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهم ما تضمنه إعلان جدة ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان.



كما بحث الاجتماع، مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية. (العربية)