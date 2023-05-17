ملجأ سري لبوتين في البحر الأسود!

يملك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قصراً تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع ويقع على منحدر وعر يطل على البحر الأسود، وتبلغ قيمته مليار دولار. إلا أن المهندسين المعماريين الذين صمموا هذا القصر ظنوا أنهم درسوا كل الخيارات.

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وبحسب موقع "اينسايدر" الأميركي، "كشفت تحقيقات المعارض الروسي أليكسي نافالني أن للقصر كنيسته الخاصة وقبو نبيذ وكازينو. ولكن على الرغم من كل هذه الرفاهية الأميرية والدفاعات الشبيهة بالقلعة، يبدو أن بناة القصر قد أهملوا أحد التفاصيل المهمة. لقد فشلوا في إخفاء الخطط التي تظهر نفقين متقاربين يمتدان تحت مجمع القصر. في الواقع، لقد تم نشرهم علنًا على الإنترنت الروسي. وقامت شركة Metro Style، وهي شركة مقاولات روسية انتهت صلاحياتها الآن، بنشر المخططات على موقعها لعرض أعمالها في أوائل عام 2010".

وتابع الموقع، "يتكون المجمع الموجود تحت الأرض أسفل قصر بوتين من نفقين منفصلين متصلين بواسطة مصعد. وتُظهر المخططات المعمارية أن الأنفاق المغطاة بالخرسانة السميكة مزودة بما يكفي من المياه العذبة والتهوئة والكابلات لتلبية متطلبات الشخصيات المهمة لأيام أو أسابيع. ورأى خبير راجع خطط النفق علامات على هوس بوتين بالبقاء في وقت كان يتساقط فيه رجال أقوياء آخرون. قال مايكل سي كيميج، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي عمل على سياسة روسيا وأوكرانيا: "لدى بوتين الكثير من القلق بشأن كونه الزعيم غير الشرعي تمامًا لروسيا". وأضاف: "لذلك، مع العلم أن شرعيته لا يتم ضمانها بالكامل من خلال الانتخابات، فإنه سيسعى إلى تحقيق أقصى قدر من سلامته الشخصية من خلال مجموعة من المساكن الشخصية المحمية جيدًا"."

وأضاف الموقع، "يضع جميع قادة الدول النووية خططًا لحالات الطوارئ القصوى. فالرئيس الأميركي لديه مخبأ للطوارئ تحت البيت الأبيض وفي جبل ويلث في ولاية فيرجينيا.ولكن على عكس المنشآت الأميركية، كان مجمع البحر الأسود ممولًا من القطاع الخاص ولا يزال مملوكًا للقطاع الخاص. يبدو أنه لا يقصد منه ضمان استمرارية النظام السياسي بقدر ما يقصد بقاء فرد واحد. ويعتبر استثمار بوتين في مجمع نفق أسفل منزل جديد لقضاء العطلات، والذي تم بناؤه خلال سنوات عندما كان لا يزال يغازل علنًا الاندماج الروسي في أوروبا، هو دليل على المدة التي كان الزعيم الروسي يستعد فيها للتهديدات، وبناء المصائد التي سيحتاجها للإيواء أو الهروب".

وتابع الموقع، "عندما نشرت شركة Metro Style المخططات على موقعها، لم تحدد أن أنفاق البحر الأسود قد بُنيت من أجل بوتين. يدل وجود الأنفاق المحصنة، على بعد ما يقرب من 1000 ميل من موسكو، على أن بوتين لا يركز فقط على الانغماس في ذوقه للحياة الرفيعة بالقرب من منتجع. كما أنه مهتم بالبقاء على قيد الحياة. قال كيميج إن البقاء على قيد الحياة كان المحرك المحتمل وراء موقع الأنفاق البعيد. وأضاف: "يعمل بوتين على حل هذه الحالة الطارئة من خلال إنشاء شبكة من المساكن بعيدة عن المركز قدر الإمكان. لذا فإن وجود نظام نفق داخل مجمع البحر الأسود له معنى كبير. حتى بدون وجود تهديد نشط، سيكون قلقًا بشأن هذا الاحتمال"."

وبحسب الموقع، "لا تقدم المخططات أي عروض تفصيلية للهياكل الواقعة شرق مجمع النفق. إلا أنه من الممكن أن تكون الهياكل الشرقية مصممة لتكون طريقًا يمكن من خلاله تحميل الإمدادات من خلال المصعد المخفي إلى مجمع القصر".