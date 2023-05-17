حادث سير مرعب يحول موكب فرح لعزاء.. اليكم التفاصيل

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أثار حادث سير جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول موكب أفراح إلى فاجعة بفعل حادث سير مرعب أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح مختلفة.وعن تفاصيل الحادث، قالت وسائل إعلام محلية إن موكب أفراح يضم عددا من السيارات كان يعبر نفق المنطقة التاسعة في محافظة العقبة فتوقف بشكل تام داخل النفق.ولم يكن النفق محجوزا لسيارات الموكب فقط، فقد تصادف أن كانت شاحنة كبيرة متجهة نحوه، ووثقت كاميرا المراقبة لحظة تفاجئ سائق الشاحنة بسيارات الموكب المتوقفة أمامه، فلم يجد فرصة لتفاديها أو لتوقيف المركبة، فصدم نحو 7 سيارات، في مشهد مخيف ومروع.وعن المتسبب في الحادث، قالت مديرية الأمن العام إن السبب هو الوقوف التام داخل النفق بالنسبة للمركبات الصغيرة المتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بالنسبة لمركبة الشحن.ووفقا للأرقام الرسمية، فإنه خلال عام 2022 سجل الأردن 170 ألف حادث مروري قتل فيها نحو 562 شخصا من مختلف الأعمار. (الجزيرة)