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عربي-دولي

مجموعة الاتصال العربية الوزارية حول السودان: للإنخراط الجدّي في الحوار

Lebanon 24
17-05-2023 | 15:45
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أكدت مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان على بذل كافة الجهود لترسيخ "إعلان جدة" وحث طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكل جاد.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد شارك في جدة اليوم الأربعاء، في اجتماع مجموعة الاتصال بمشاركة وزير خارجية مصر سامح شكري، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
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وقد استعرض الاجتماع، أهم ما تضمنه "إعلان جدة"، كالالتزام بحماية المدنيين في السودان، وغيرها من البنود التي تسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه.

وأيضا، بحث الاجتماع مواصلة مجموعة الاتصال العربية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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