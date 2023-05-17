ساليفان: سنعمل مع تركيا بكل القضايا أيا كان الفائز

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أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تركيا أيا كان الفائز في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية.وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع تركيا في مجموعة من القضايا مثل الأزمة الأوكرانية، أو القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، أو دور تركيا كحليف للولايات المتحدة في حلف الناتو".وأضاف ساليفان "نريد أن نستمر في رؤية تركيا كدولة ديمقراطية قوية، مرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ونحن على مشارف جولة ثانية، ومستعدون للعمل مع الفائز في الانتخابات سواء كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، أن مرشح المعارضة التركية كمال كيتشيدار أوغلو". (روسيا اليوم)