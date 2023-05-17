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عربي-دولي

كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة

Lebanon 24
17-05-2023 | 19:00
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قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، إن اليابان يمكن أن تصبح قوة نووية في غضون الأعوام الخمسة القبلة.
وأوضح في حديث لصحيفة The Economist البريطانية: "هنالك رؤية واضحة لوجهة اليابانيين، فهم يعرفون غايتهم جيدا، وهم في طريقهم ليصبحوا قوة نووية في غضون 5 أعوام".
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وأضاف أن اليابان تريد أن تكون قريبة من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستبعد احتمالية إبرامها مستقبلا لصفقات لن تكون في صالح واشنطن.
وتابع: "لا أعتقد أن اليابان تعتزم أن تكون عضوا دائما في نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيقيدها ويحد من حريتها".
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