كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة

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قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، إن اليابان يمكن أن تصبح قوة نووية في غضون الأعوام الخمسة القبلة.وأوضح في حديث لصحيفة The Economist البريطانية: "هنالك رؤية واضحة لوجهة اليابانيين، فهم يعرفون غايتهم جيدا، وهم في طريقهم ليصبحوا قوة نووية في غضون 5 أعوام".وأضاف أن اليابان تريد أن تكون قريبة من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستبعد احتمالية إبرامها مستقبلا لصفقات لن تكون في صالح واشنطن.وتابع: "لا أعتقد أن اليابان تعتزم أن تكون عضوا دائما في نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيقيدها ويحد من حريتها".