زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب غواتيمالا

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب غواتيمالا أمس الأربعاء.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 266 كيلومتراً.

Advertisement