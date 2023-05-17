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عربي-دولي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب غواتيمالا

Lebanon 24
17-05-2023 | 20:00
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب غواتيمالا أمس الأربعاء.
وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 266 كيلومتراً.
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