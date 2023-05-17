اتصال هاتفي بين أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية إيران

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



واستعرض الجانبان، بحسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عدداً من القضايا والملفات من بينها الأوضاع في اليمن وأفغانستان، والتطورات في منطقة الخليج، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015.

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