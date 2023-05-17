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عربي-دولي

اتصال هاتفي بين أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية إيران

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:11
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أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

واستعرض الجانبان، بحسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عدداً من القضايا والملفات من بينها الأوضاع في اليمن وأفغانستان، والتطورات في منطقة الخليج، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015.
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