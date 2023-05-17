انفجارات تهز كييف وعدة مناطق في أوكرانيا.. ماذا يجري؟

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في تصعيد ميداني للحرب الروسية الأوكرانية، دوّت انفجارات عدّة، فجر اليوم الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار".وأفاد عمدة كييف بأن الانفجارات وقعت في حيي دارنيتسكي ودنيبرو في العاصمة، وإن فرق الإنقاذ توجهت إلى عين المكان، كما أكدت الإدارة العسكرية في كييف سقوط صواريخ في حي دارنيتسكي في العاصمة، واشتعال النيران في أحد المباني.وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أنه تم تفعيل تنبيهات الغارات الجوية في العديد من الأقاليم الأوكرانية وفي مدينة كييف في نحو الساعة 03:10 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.وفي وقت مبكر من صباح الخميس، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي القصوى في كل الأراضي الأوكرانية.وطلب مسؤولو المناطق العسكرية الإقليمية من السكان عدم تجاهل صافرات الإنذار والبقاء في الملاجئ الى حين صد حالة التأهب الجوي.(وكالات)