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المعركة الأطول والأكثر دموية.. شاهدوا حجم الدمار الهائل في باخموت قبل وبعد (صور)

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:30
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لا تزال مدينة باخموت شرق أوكرانيا تشكل قلب المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية، وثقت صور الأقمار الصناعية حجم الأضرار التي لحقت بها.

وقد أظهرت الصور، التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" المتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، المدينة قبل وبعد المعارك.
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تقدم فاغنر
يذكر أن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، كان أعلن الثلاثاء الماضي، أن الوحدات العسكرية تقدمت 200 متر مربع في باخموت، وفرضت سيطرتها على 113 ألف متر مربع، وفق وسائل إعلام روسية.

وقال بريغوجين إن وحدات فاغنر تقدمت الثلاثاء في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 200 متر، وسيطرت على أراض بمساحة 113 ألف متر مربع في باخموت، وفق فرانس برس.

فيما أضاف أنه "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.46 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ولم يتبق سوى مبنى واحد متعدد الطوابق يستخدمه العدو كوكر له".

كذلك أوضح أنه للسيطرة على باخموت "يتبقى مربع سكني أسفل شارع يوبيلينايا وقطعة صغيرة من القطاع الخاص، وستقوم وحدات فاغنر بإحكام سيطرتها الكاملة على المدينة".

مكاسب أمام الروس؟
أتت تلك التصريحات بعدما أعلنت أوكرانيا الثلاثاء عن تحقيق مكاسب أمام الروس قرب مدينة باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر بعد أن صدت ليلاً وابلاً من الصواريخ الروسية.

يشار إلى أن معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي يسيطر الروس على أكثر من 90% منها، باتت الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 شباط 2022.(العربية)

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