اتفاق بين الصين وأوكرانيا على ضرورة مواصلة التعاون

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قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الصين وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة مواصلة الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في صالح الجانبين.جاء البيان بعد لقاء المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا لي هوى بالرئيس الأوكراني.وقالت الخارجية في البيان إن "الصين لعبت دوماً دوراً بناء في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتها الخاصة وستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا في حدود قدرتها".