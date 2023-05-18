تعهد جديد من ترامب.. ما علاقة اغتيال كينيدي؟

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سيفرج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي إذا أعيد انتخابه في عام 2024.



وجاء بيان ترمب بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.

Advertisement