الانتخابات الرئاسية التركية... من سيفوز إردوغان أم كيليتشدار؟

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ويشير تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" إلى أنه في حال نجاح إردوغان في انتزاع الرئاسة في الجولة الثانية، فمن المرجح أن يتم تمثيل المشهد السياسي في تركيا بمبادئ "القومية المفرطة، وكراهية المثلية الجنسية، ومعاداة الغرب".وأوضح أن حملة كيليتشدار ركزت على شعارات "الحقوق وسيادة القانون والعدالة"، واعدا بتحرير البلاد من "الظلم الذي يمارسه إردوغان، ويعيد بناء اقتصاد أكثر إنصافا يستفيد منه المواطن العادي".ووسط الترويج لمبادئ مختلفة، يرجح التحليل أن حملة كيليتشدار قللت من أهمية "الهوية" والقومية التي يروج لها إردوغان، إذ أنه كان دائما يتحدث أن التصويت للمعارضة من شأنه "إغلاق المسادد، والسماح بزواج مثليي الجنس، وتقويض القيم العائلية في تركيا، ناهيك عن إطلاق سراح الإرهابيين الأكراد"، وهو ما قد يدعم التصويت لإردوغان في جولة الانتخابات الثانية.ويشير إلى أنه في حال انتزاع إردوغان للرئاسة لـ"خمس سنوات أخرى" سيكون لديه "أغلبية برلمانية"، فيما يخشى البعض أنه سيستغل هذه الفرصة للقضاء على "بقايا الديمقراطية المتبقية"، إذ يخشى صحفيون ووسائل إعلام وأكاديميون من استمرار عدم ترك مجال للهم "للتنفس في بلد يكبح الحريات".كما قد تعني عودة إردوغان الاستمرار في الدعوة القضائية المعلقة ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ما قد يعني فرض حظر سياسي عليه، وفقدانه لحقوقه السياسية، ما يمكن إردوغان من تعيين رئيس بلدية مؤقت غير منتخب، وهو ما كان يرغب فيه منذ فترة طويلة، منذ خسارته أكبر مدينة في البلاد في الانتخابات المحلية لعام 2019.وبدأت معركة كيليتشدار المضادة بفيديو الثلاثاء حدق خلاله مباشرة في الكاميرا وضرب بيده على طاولته عدة مرات قبل أن يضرب على صدره قائلا بصوت مرتفع "أنا هنا! أنا هنا!".والأربعاء، كثف زعيم المعارضة من معركته ووصف إردوغان بأنه "زعيم عالمي مزيف" مشيرا أن "روسيا تقوم بتوجيهه الآن" في إشارة إلى علاقات إردوغان الوثيقة مع فلاديمير بوتين.ولم يتأخر الرئيس التركي في الرد، إذ قال في ظهور متلفز في وقت لاحق إن "كل ما يقومون به هو ضرب الطاولة".وتوجه إردوغان بالشكر إلى "صديقي العزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لموافقته على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لشهرين إضافيين.وتمثل هذه الاتفاقية أحد أهم الانجازات الدبلوماسية لإردوغان مذ ساهم في إبرامها في إسطنبول في يوليو.ولجأ إردوغان مرارا إلى الاتفاقية في حملته سعيا لإظهار قدرته على رفع مكانة تركيا وتأثيرها على الأحداث العالمية.وفي انتخابات الأحد، آلت بقية الأصوات للقومي المتشدد، سنان أوغان، الذي تربطه قواسم مشتركة بإردوغان اليميني أكثر من العلماني كيليتشدار.وقال أوغان لوكالة فرانس برس إنه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشحين للدورة الثانية على رغم أنه يميل لدعوة ناخبيه إلى دعم الرئيس الحالي.لكنه أكد أن قرار دعم أحدهما على حساب الآخر سيتم اتخاذه "بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو"، وإلى أن يتم ذلك "يمكننا القول إننا لا ندعم أيا من المرشحين".وذكر إردوغان أنه سيزور مناطق في جنوب شرق البلاد نهاية الأسبوع ضربها زلزال فبراير المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص. وحافظ الرئيس على الدعم القوي الذي يحظى به في المنطقة على رغم الغضب الذي أبداه سكانها في البداية جراء تأخر عمليات البحث والإنقاذ الحكومية.وأضاف إردوغان بأن فريقه سيلتقي الناخبين الشباب في إسطنبول وأنقرة في محاولة للفوز في أهم مدينتين في تركيا حيث هزم إمام أوغلو ومنصور يافاش حلفاء إردوغان في انتخابات 2019 البلدية.ويقول أردوغان إنه وحده الذي يمكنه ضمان الاستقرار في تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، في وقت تكافح فيه أزمة ارتفاع كلفة المعيشة وتضخما متصاعدا وتأثير زلازل مدمرة وقعت في فبراير.وإذا أراد كيليتشدار هزيمة إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات عليه أن يتصرف مثل "الفائز"، إذ بالكاد تم مشاهدته في الأماكن العامة، فيما شوهد إردوغان في عدة مناسبات يخاطب أنصاره.ويشرح تحليل "ناشونال إنترست" أن أنصار كيليتشدار محبطون "بشكل مبرر"، ولكنهم على دراية بوجود تحديات خطيرة قد تحول من دون "إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، والسؤال الذي يرغبون بشدة في الإجابة عليه هو: ما الذي سيفعله كيليتشدار وتحالفه؟ كما يجب أن تتبنى قيادة حزب الشعب الجمهوري "تغييرا جادا في الإستراتيجية" إذا أرادوا الفوز.وتعيد نتيجة الجولة من الانتخابات سؤال إلى الواجهة "ما إذا كان كيليتشدار هو أفضل مرشح لمواجهة الزعيم التركي المهمين، إذ يوجد في داخل حزبه من كانوا أكثر شعبية او يتمتعون بشخصية كازماتية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.جوكي ساري (24 عاما) مؤيدة للمعارضة تحدثت للصحيفة عن النقاط العمياء "للمعارضة، إذ أفترضوا أن الناخبين كانوا غاضبين من الاقتصاد الكئيب والاستجابة غير الكافية للزلزال المميت" لكن هذه المخاوف لم تظهر يوم الانتخابات.وذكرت تقارير إعلامية أن كيليتشدار أقال أركان فريق العلاقات العامة التابع له وسيعهد بقيادة حملته الانتخابية الى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المعروف بشخصيته الانفعالية وعلاقته المتوترة مع إردوغان، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.تتجه تركيا، بعد اليوم الطويل الذي عاشته الأحد، إلى جولة إعادة جديدة للانتخابات الرئاسية، وبينما ستكون هذه الخطوة الاختبار الأول من نوعه الذي ستعيشه البلاد، فإن السباق في البرلمان حسم لصالح تحالف "الجمهور" الحاكم، الذي نجح في الحفاظ على أغلبيته.ويشكل تسليم زمام الحملة إلى إمام أوغلو وواضعة استراتيجيات رئيس البلدية جنان قافتنجي أوغلو تحولا بالنسبة لزعيم المعارضة التركية.ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول في حزب الشعب الجمهوري إن الروح المعنوية بين أنصار كيليتشدار "منخفضة"، مضيفا "أننا لا نتخلى عن الأمل".وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم فوجئوا بعدد الأصوات التي ذهبت إلى الحزب الحاكم، وكذلك لشريك أردوغان اليميني المتشدد في التحالف".وأشار إلى أن أحد عوامل الهزيمة في الجولة الأولى كانت ديانة كيليتشدار "العلوي"، مؤكدا أن "التحيز لم يكن قويا بين الشباب، لكنه موجود في الأجيال الأكبر سنا".وأعلن حزب الشعب الجمهوري، الأربعاء، إنه يعترض على ما أسماه "أخطاء" في فرز الأصوات في عدة مدن، من دون الإشارة إلى أن هذه الأخطاء تعني تغييرا في نتائج الانتخابات.ونقلت الصحيفة عن ناخبين أتراك أن "المعارضة التركية ربما أخطأت في قراءة السياسة المتغيرة لأصغر الناخبين في تركيا"، ناهيك عن التعهدات التي أطلقها كيليتشدار بإعادة "اللاجئين السوريين إلى بلادهم في غضون عامين".ويحاول كليتشدار استمالة الناخبين بخطاب قومي جديد، واتهم إردوغان، الأربعاء، بالسماح لعشرة ملايين مهاجر بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، في تحول إلى نزعة قومية في خطابه، بحسب تقرير لوكالة رويترز.ولم يقدم كليتشدار أي دليل على عدد المهاجرين، حيث تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم يبلغ نحو أربعة ملايين، بحسب الأرقام الرسمية.تترافق المرحلة الثانية للحملة مع اضطرابات في الأسواق التركية هبطت الليرة التركية على إثرها إلى مستويات تاريخية أمام الدولار، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.وبدأ المستثمرون يأخذون في الاعتبار احتمال فوز إردوغان، مع ما يعنيه ذلك من استمرارية طويلة الأمد لسياساته الاقتصادية غير التقليدية.وتنبع كلفة تأمين انكشاف الديون التركية من المخاوف المرتبطة بإمكانية مواجهة القطاع المصرفي للبلاد الذي كان مزدهرا في الماضي، صعوبات كبيرة في الفترة المقبلة.وفرض قرار إردوغان إرغام المصرف المركزي التركي على مكافحة التضخم المرتفع لمستويات تاريخية عبر معدلات فائدة أدنى، ضغوطا غير مسبوقة على الليرة.قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري التركي، الأربعاء، إن حزب المعارضة الرئيسي رصد مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد.ويعتقد محللون بأن إردوغان حاول دعم الليرة قبيل الانتخابات عبر تدخلات غير مباشرة في السوق انعكست سلبا على احتياطيات العملة الصعبة. وأدخلت حكومته أيضا قواعد تلزم المصارف شراء المزيد من الليرات باستخدام احتياطاتها الأجنبية.وحذر محللون من أن تركيا قد تضطر لفرض قيود على الأرصدة ما لم يغير إردوغان سياسته بعد أن تعهد بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة طالما أنه في المنصب.وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن "تركيزنا بعد الانتخابات سيكون على مسألة إن كانت السياسات المالية والنقدية ستصبح أكثر مصداقية وثباتا".(الحرة)