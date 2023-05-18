أردوغان أم كليجدار أوغلو؟.. على أوروبا أن تكون حذرة في ما تتمناه

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كانت الانتخابات البرلمانية التركية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمثابة فوز كبير للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "على عكس التوقعات، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وتحالف الشعب - بما في ذلك حزب الحركة القومية - على الأغلبية في البرلمان. علاوة على ذلك، سجل أردوغان نقاطًا أعلى بكثير مما توقعه منظمو الاستطلاعات في الجولة الأولى من التصويت الرئاسي، حيث حصل على 49.42 في المائة مقارنة بمنافسه الرئيسي المعارض، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي حصل على 44.95 في المائة من الأصوات. إذا لم نشهد على أي أمر مفاجئ، يبدو أن أردوغان الآن مستعد لتحقيق النصر في جولة الإعادة في غضون أسبوعين، تحديداً في 28 أيار. والغريب أن البعض في الاتحاد الأوروبي سوف يتنفس الصعداء".وتابعت الصحيفة، "في كل من بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى، كان القلق يتزايد من أن رئاسة كليجدار أوغلو ستحاول إعادة تعريف علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي وتعزيزها نوعياً. لن يشمل ذلك فقط رفع مستوى الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والسعي إلى اتفاق بشأن تحرير التأشيرات، ولكنه قد يستلزم أيضًا محاولة استئناف مفاوضات الانضمام المجمدة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، سيكون توقيت فوز كليجدار أوغلو وعرض إعادة تعيينه أمرًا محرجًا بشكل لا يصدق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يأتي في نفس اللحظة التي تبدأ فيها عواصم الكتلة في النقاش الرصين واستيعاب الآثار العميقة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. في الواقع، من المرجح الآن أن يفتح قادة الكتلة مفاوضات الانضمام رسميًا مع كييف في قمتهم في كانون الأول".وأضافت الصحيفة، "القلق بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي هو أن رغبة كليجدار أوغلو في إعادة تنشيط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن أن تعقد الجدل الحساس للغاية حول التوسيع وأوكرانيا، على الرغم من أن كييف تتمتع بدعم سياسي أوسع بكثير من أنقرة في ما يتعلق بالانضمام. ويرجع ذلك إلى أن البعض في بروكسل، وكذلك العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي، يرون أن ثمن قبول أوكرانيا - إلى جانب دول غرب البلقان - في الاتحاد الأوروبي يتمثل في ضرورة توضيح أن تركيا لن تنضم أبداً. وقال مسؤول كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكاتب المقال: "في مرحلة ما، سيتعين علينا أن نوضح أن أوكرانيا ودول البلقان الغربية هي التوسيع الأخير. من غير المعقول أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من استيعاب كل من تركيا وأوكرانيا"."وبحسب الصحيفة، "وبسبب الحرب العدوانية الروسية، فإن انضمام أوكرانيا له زخم أكبر. في الواقع، حتى لو تحقق خلال عقد أو عقدين، فإن قبول أوكرانيا في الكتلة يُنظر إليه الآن على أنه ضرورة جيوسياسية. "أوكرانيا تغير اللعبة" عندما يتعلق الأمر بتركيا، هكذا وصفها مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي. علنًا، سيرحب قادة الاتحاد الأوروبي بالطبع برئاسة كليجدار أوغلو، إذا فاز. كما أنهم سيدعمون أجندته الإصلاحية، ويشيرون إلى الرغبة في العمل معه بشكل بناء. لكن حرب أوكرانيا جعلت أولوية الكتلة بشأن تركيا تخفت. لذلك، إذا فاز كليجدار أوغلو في 28 أيار، فمن المرجح أن تتدافع الدول الأعضاء وتضع تركيا على جدول الأعمال في قمتهم في حزيران من أجل وضع إستراتيجية".وتابعت الصحيفة، "لكن نتيجة تلك المناقشة واضحة بالفعل: سوف يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى "الغموض البناء". وهذا يعني أنه في حالة فوز المعارضة، فمن المحتمل أن يتم استئناف مفاوضات الانضمام، ولكن مع العلم أنها ستظل مفتوحة. عوضاً عن الرفض الصريح لتقدم كليجدار أوغلو، سيركز الجانبان بدلاً من ذلك على "أجندة إيجابية" أضيق وقصيرة المدى. أو، كما قال مسؤول كبير آخر في الاتحاد الأوروبي: "لماذا نفقد الصدقية السياسية لقتل عملية ميتة بالفعل؟" كان هذا في الأساس نهج المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي عارضت شخصياً انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. بعبارة أخرى، فإن التعهدات الجادة والطموحة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها أمر غير مرجح".وأضافت الصحيفة، "لكن على الاتحاد الأوروبي أن يتوخى الحذر في ما يتمناه. في حين أنه من الصحيح أنه في حالة فوز أردوغان، سيتم تجنب النقاش الصعب حول سياسة التوسيع للكتلة، وستستقر العلاقات مرة أخرى في النمط المألوف للسياسات الودية التي يعرفها ويفهمها الجانبان، إلا أن العديد من التحديات ستبقى، وربما ستتنامى، في ظل رئاسته المستمرة. على المدى القصير للغاية، من المرجح أن تكون العلاقات هادئة. ستعطي بروكسل الأولوية لتقديم 7 مليارات دولار من المساعدات المالية لمساعدة تركيا على التعافي من الزلازل المدمرة في شباط، بينما من المرجح أن تثبت أنقرة أنها أكثر تقبلاً للضغوط المتزايدة من الاتحاد الأوروبي - والولايات المتحدة - للحد من التهرب من العقوبات الروسية".وبحسب الصحيفة، "سترحب أوروبا بجهود أردوغان لحماية اتفاق الحبوب في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والمدعوم من الأمم المتحدة. لكن كليجدار أوغلو سيثبت في الواقع أنه أكثر تقبلاً للضغوط المتزايدة للحد من التهرب الروسي من العقوبات. كما أنه من المرجح أن يضاعف جهوده لحماية صفقة الحبوب في البحر الأسود. تحت حكم كليجدار أوغلو، ستعمل أنقرة أيضًا مع بروكسل بشكل بناء أكثر على إدارة شؤون اللاجئين السوريين. ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، إذا فاز أردوغان بالفعل، فإن المزيد من التراجع الديمقراطي والمصالح الجيوسياسية المتنافسة ستؤدي إلى إحياء التوترات بشكل هادف".وختمت الصحيفة، "بشكل عام، ما كشفته الانتخابات التركية بوضوح هو عدم وجود سياسة واضحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".