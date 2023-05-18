لماذا وضع رئيس الصين حداً لعلاقته ببايدن؟

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وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ حداً للعلاقة مع نظيره الأميركي جو بايدن بشكل مفاجئ. في الواقع، لقد مرت ستة أشهر منذ أن تحدث فيها الزعيمان.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "في المقابل، وجد شي الوقت للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو واستضافة وفود دبلوماسية رفيعة المستوى من فرنسا وألمانيا والبرازيل. وبعد استنفاد كل الأعذار الممكنة، أقرت الصين مؤخرًا بأنها قد لا ترغب في التحدث على الإطلاق مع الولايات المتحدة. لا ينبغي أن يفاجئ توقف الاتصالات بين واشنطن وبكين أحداً. ومن المرجح أن تزداد العلاقات سوءًا طالما ظلت سياسات البيت الأبيض مبنية على شعارات السياسة الخارجية مثل "التنافس من أجل التعايش" مع الصين في حين يتنافس شي بوضوح على الفوز. إذا كان لواشنطن أي أمل في عكس انهيار الاتصالات، فقد حان الوقت للتفكير في استبدال الخطاب حول التعايش و"الحواجز الأمنية" باللغة الوحيدة التي تفهمها بكين حقًا: المعاملة بالمثل".وتابعت المجلة، "للأسف، ليس لدى إدارة بايدن سياسة تجاه الصين إنما لديها العديد من السياسات التي غالباً ما تتعارض مع بعضها البعض. وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا ولكنه تصالحي عادةً، فإن الخلط بين تأطير الإدارة المعيب للمنافسة يعني تحقيق غايات، والتهرب تمامًا من المهمة الصعبة المتمثلة في تحديد الحالة النهائية المرجوة للولايات المتحدة تجاه الصين. من الجدير بالذكر أن بايدن لم يلق خطابًا واحدًا يحدد رؤيته للعلاقات الأميركية الصينية. لا يوجد تحد يوضح بشكل أفضل نهج الإدارة المربك تجاه الصين من ردها المفتعل على قصة منطاد التجسس لهذا العام. تتجاوز هذه التناقضات الافتقار العام إلى الانضباط في الخطابات، حيث أدان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين "لانتهاكها سيادتنا الأميركية" حتى في الوقت الذي قلل فيه بايدن من شأن الحادث باعتباره أنه ليس "خرقًا كبيرًا"."وأضافت المجلة، "وأفادت تقارير أن وزارة الخارجية منعت عمدا محاولات وكالات أميركية أخرى لمحاسبة بكين من خلال فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان أو ضوابط على الصادرات ضد أهداف صينية. وبحسب ما ورد تم تعليق هذه الإجراءات من أجل تجنب التأثير السلبي على العلاقات الثنائية، على الرغم من أن الصين هي التي انتهكت القانون الدولي ورفضت حتى إصدار تلميح باعتذار. والأسوأ من ذلك، أنه في الأشهر التي تلت حلقة التجسس، اقترحت إدارة بايدن مرارًا إرسال وفود رفيعة المستوى إلى بكين، ربما على أمل أن تتمكن من حل الخلافات الأساسية بين البلدين. تم تمديد هذه المبادرات، التي رفضها شي، دون تأمين أي تغييرات ذات مغزى في سلوك بكين، ناهيك عن الالتزام بوقف التطفل في سماء الولايات المتحدة".وبحسب المجلة، "إن العيب القاتل في استراتيجية بايدن غير المنسقة مع الصين لا يكمن في أنه يسعى إلى درء أزمة قوة عظمى بأي ثمن أو أن الاستراتيجية مبنية على شعارات جوفاء، إنما في أن واشنطن أخطأت في تشخيص أهداف شي الجيوسياسية. وبشكل أكثر تحديدًا، يفترض بايدن أن التعايش الطويل الأمد يتوافق مع رؤية شي لنظام عالمي جديد يتمحور حول الصين وأن سياسات الولايات المتحدة التي تتسم بالحذر الشديد هي ما يقف في طريق الكارثة. إنما لا شيء مؤكد".وتابعت المجلة، "في غضون ذلك، تبدو حسابات شي واضحة: التعامل مع واشنطن من أجل المشاركة فقط يخاطر بإطالة نصف العمر المتبقي للنظام العالمي الليبرالي. وبغض النظر عن ادعاءات إدارة بايدن، فإن الصراع الأيديولوجي اليوم بين نظامين اجتماعيين واقتصاديين وسياسيين غير متوافقين تمامًا لا يمكن أن ينتهي بطريق مسدود أو تعايش. ويبدو أن شي واثق بشكل متزايد من أن معركة الهيمنة الجيوسياسية يمكن حسمها في السنوات، وليس العقود، المقبلة".وأضافت المجلة، "مع أخذ ذلك في الاعتبار، بدأ شي بنشاط في الترويج لهيكلية دولية بديلة تتجنب القيم العالمية وتستبعد الولايات المتحدة بشكل مثير للقلق. إن بنيته الناشئة - التي تجسدها الحضارة العالمية للصين، والتنمية العالمية، ومبادرات الأمن العالمي - تتحول من نظام القواعد العالمية الذي يهيمن عليه الغرب إلى نظام تحدده الحكومات الوطنية. بدلاً من أن "تفرض الدول قيمها أو نماذجها الخاصة على الآخرين"، يؤكد نظام شي على احترام القيم الوطنية والتقاليد الثقافية لكل بلد - على النحو الذي تجسده حكوماتهم. يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن هذه الجهود تشكل حربًا دبلوماسية لاستنزاف نفوذ واشنطن".وبحسب المجلة، "قام شي بتسريع خططه لفك الارتباط عن الولايات المتحدة بشكل مقصود. وقطع أيضًا الوصول الخارجي إلى قواعد البيانات المختلفة التي تتضمن معلومات تسجيل الشركات وبراءات الاختراع والمجلات الأكاديمية وحتى الكتب السنوية الإحصائية الرسمية. ما يأتي الآن هو الحد الأدنى من التوازن الذي تتبعه بكين. وسيسمح شي فقط بإجراء حوار ثنائي محدود في المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية لبكين بينما يرفض المشاركة الهادفة في معظم الأمور المهمة لواشنطن".وتابعت المجلة، "الحقيقة تُقال، لا يستطيع شي تجنب بايدن إلى الأبد، وعاجلاً أم آجلاً سيتحدث الزعيمان مرة أخرى. ولكن طالما أن هذه الارتباطات المفتوحة مرتبطة بسياسة التعايش بدلاً من المعاملة بالمثل، فمن المرجح أن تؤدي إلى التمزق ذاته الذي تسعى إدارة بايدن بشدة إلى تجنبه. لتعظيم نفوذها، يجب على واشنطن أن تتحدث أقل وليس أكثر مع بكين. وهذا يعني حجب الحوار حول القضايا التي تهتم بها الصين أكثر من غيرها من أجل الحصول على فرصة لإجبار شي على العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة كل شيء آخر".