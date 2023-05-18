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عربي-دولي

قائد فاغنر يكشف موعد السيطرة الكاملة على باخموت.. هذا ما قاله

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:00
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في آخر تطورات المعارك في مدينة باخموت، أعلن مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية، أمس الأربعاء، عن المساحة المتبقية بأيدي القوات الأوكرانية في المدينة، فيما كشفت روسيا عن حجم الإصابة بمنظومة باتريوت في كييف جراء الضربة بصواريخ كينجال أمس الأول.
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فقد كشف مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية التابعة له تقدمت مساحة 260 مترا في باخموت، مشيرا إلى أنها فرضت سيطرتها على نحو 180 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 260 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 180 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".


وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.28 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، (بالأمس كانت 1.46 كيلومتر مربع)"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

وأشار بريغوجين إلى أن القوات الأوكرانية تقاوم بشراسة وأن "المعارك مستمرة في كل منزل وكل متر"، موضحا أنه "لا يمكن تطويق العدو لعدم فقدان مواقع وحدات الجيش قرب باخموت".

وكان مقاتلو قوات "فاغنر" أكملوا عمليات تطهير الأحياء الغربية من مدينة باخموت، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في المدينة.

وبعد تطهير منطقة "غنيزدو" المحصنة في الجنوب الغربي من باخموت، ظلت منطقة "نوفي" الصغيرة والقطاع الخاص، تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

ووفقا لمراسل نوفوستي، فإن مقاتلي فاغنر يتوقعون أن تتم السيطرة بالكامل على باخموت هذا الأسبوع.

تدمير محطة رادار و5 قاذفات "باتريوت" بواسطة كينجال
من ناحية ثانية، كشف وزارة الدفاع الروسية نتائج الضربة الصاروخية على كييف والتي استهدفت منظومة صواريخ باتريوت الأميركية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "بحسب معطيات موثوقة، في 16 أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها في كييف باستخدام صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت".(سكاي نيوز)

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