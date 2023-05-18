Advertisement

عربي-دولي

مسؤول روسي: توقف حركة السكك الحديدية في القرم بعد انفجار

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1068140-638200011684696351.jpg
Doc-P-1068140-638200011684696351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول.

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة بازا على تيليجرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، في وقت سابق أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة، التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:06 | 2023-05-18
03:54 | 2023-05-18
03:48 | 2023-05-18
03:44 | 2023-05-18
03:37 | 2023-05-18
03:34 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website