مسؤول روسي: توقف حركة السكك الحديدية في القرم بعد انفجار

قال مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول.



يأتي هذا بعدما ذكرت قناة بازا على تيليجرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، في وقت سابق أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة، التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

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