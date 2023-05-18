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عربي-دولي

اليابان تعلن استقبال جرحى من الجنود الأوكرانيين في مستشفى عسكري

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:06
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قال عضو بارز في الائتلاف الحاكم في اليابان إن بلاده تستعد لاستقبال جنود أوكرانيين مصابين في مستشفى بطوكيو يديره الجيش، في أحدث إجراء لإظهار الدعم بعد الغزو الروسي.

وأضاف المشرع في تصريحات لرويترز، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن هذه ستكون المرة الأولى التي يعالج فيها المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي جنوداً أجانب.
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وأردف قائلاً إن التفاصيل ستُحدد خلال اجتماع بين وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا والسفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي في وقت لاحق الخميس، لكن من المرجح أن يتحمل الجانب الياباني معظم التكاليف.
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