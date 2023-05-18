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وسط أصوات الرصاص.. جندي أوكراني يعزف البيانو في باخموت المدمرة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:30
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نشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الجنود الأوكرانيين يعزف على البيانو، من داخل أحد الأبنية التي أنهكتها الحرب.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية عن المقطع: "جندي أوكراني يعزف البيانو، الموسيقى تشفي الجروح العقلية ولو للحظة".

بينما قالت وزارة الدفاع إن ما حدث يظهر "روح باخموت الثابتة".
 
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وكانت المدينة الشرقية مسرحا لقتال عنيف منذ شهور، حيث تكبدت روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة نتيجة لذلك.

وتباينت الأنباء الواردة من باخموت حول محاولات السيطرة وتحقيق النصر بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما، مع إعلان كييف، استعادتها أجزاء من الأراضي المحيطة بالمدينة، فيما أعلن مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة أن قواته تقدمت قرابة 550 مترا داخل المدينة.

ووسط التقدم الأوكراني، كثرت التحليلات حول إمكانية اعتباره علامة على بدء الهجوم المضاد الذي لطالما لوحت به كييف.(سكاي نيوز)







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